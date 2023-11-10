Нигматуллин назвал ошибку Абаскаля в «Спартаке»

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
«Неудачные результаты - плоды экспериментальной работы Абаскаля? Абаскаль увлекается игрой в футбольный менеджер. Идеальные связки нарабатываются десятками матчей. А чехарда идет во вред команде», - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.
По итогам 14 туров чемпионата России «красно-белые» набрали 21 очко и занимают шестое место в турнирной таблице. Ближайший матч подопечные Абаскаля сыграют на домашнем стадионе против «Ростова».
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