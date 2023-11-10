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Джанашия: «Не знаю, когда «Локомотив» в следующий раз станет чемпионом»

10 Ноября 2023 • 12:24 Комментировать

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о выступлении «железнодорожников» в нынешнем сезоне.

«Не знаю, когда «Локомотив» в следующий раз станет чемпионом. «Локо» один матч играет хорошо, второй - слабее. Команда хорошая, молодая. Вроде всё есть, а чего-то всё равно не хватает», - приводятся слова бывшего футболиста на страницах «Чемпионата».

После 14 туров Премьер-лиги «Локомотив» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на десять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Заза Джанашия
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