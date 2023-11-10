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Медина: «Меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен»

10 Ноября 2023 • 12:02 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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12.11 19:30

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился мнением о популярности московского клуба.

По словам парагвайского футболиста, после перехода из ЦСКА в «Спартак» его стали чаще узнавать на улице.

«Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого города, куда мы приезжаем играть», — приводит слова Медины пресс-служба «Спартака».

В 14 турах РПЛ «Спартак» набрал 21 очко и расположился на шестом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 12 ноября против «Ростова». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Хесус Медина

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