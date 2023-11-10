Синицын: Я не жду открытой игры от «Зенита» и «Краснодара»

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о предстоящей игре 15-го тура чемпионата России, в которой «быки» на выезде встретятся с «Зенитом».

«Мне кажется, вничью сыграют. Две достойные команды и обеим желательно не проиграть. Открытой игры я не жду, потому что она никому сейчас не нужна», — приводит слова Синицына Metaratings.

При этом эксперт признался, что хотел бы увидеть победу «Краснодара» и будет поддерживать свою бывшую команду.

Оба коллектива подходят к матчу, находясь на вершине турнирной таблицы РПЛ. Кубанский клуб занимает первое место и опережает «сине-бело-голубых» на два балла.

Игра «Зенита» и «Краснодара» пройдет завтра, 11 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка, которая будет организована порталом LiveResult.