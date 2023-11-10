Медина: «Всегда буду помнить день дебюта за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина, перешедший в стан «красно-белых» из ЦСКА минувшим летом, вспомнил о своём дебюте за новую команду.

Напомним, свой первый матч в составе «Спартака» парагваец провёл 5 августа против «Рубина». Медина вышел на поле во втором тайме и уже менее чем через минуту сумел забить гол.

«Всё произошло так быстро, я сам обалдел. Идеальный дебют, ведь мы ещё и крупно выиграли! Тот день буду помнить всегда», — приводит слова Медины пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне Медина успел провести за «Спартак» 15 матчей, в которых он забил два гола и отдал две результативные передачи.