Юран и Карпин - среди претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в октябре

Пресс-служба Российской премьер-лиги назвала имена претендентов на награду лучшему тренеру по итогам октября. В число номинантов на индивидуальную награду попали пятеро специалистов.

За приз поборются: Сергей Юран («Пари НН»), Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Семак («Зенит»), Рашид Рахимов («Рубин»), Сергей Ташуев («Факел»).

Победитель в номинации будет определен по результатам трех голосований - легенд РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков в соцсетях.

По итогам 14 туров Российской премьер-лиги «Краснодар» лидирует в турнирной таблице. На втором месте располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает московский ЦСКА.