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Джанашия: «Было очень страшно за «Локомотив» в прошлом сезоне»

10 Ноября 2023 • 11:38 Комментировать

Экс-игрок столичного «Локомотива» Заза Джанашия вспомнил о выступлении «железнодорожников» в первой половине прошлого сезона Российской премьер-лиги.

«Осенью прошлого сезона было очень страшно за «Локомотив». Не скажу, что футболисты тогда играли без желания и не боролись. Боролись. Может, там что-то внутреннее - и это мешает», - передает слова Джанашии «Чемпионат».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 21 очко после 14 туров. Подопечные Михаила Галактионова занимают седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем матче «железнодорожники» встретятся с грозненским «Ахматом».

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Локомотив Москва Заза Джанашия
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