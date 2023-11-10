Игрок «Краснодара» может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи имеет варианты продолжения в Англии. Об этом сообщил его агент Эдуардо Мариньо.

«К Батчи есть интерес со стороны клубов Европы, не только МЛС. Несколько английских клубов также проявляют к нему интерес. Очень маловероятно, что трансфер состоится зимой», - приводит слова представителя футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне ангольский игрок провел 18 поединков за краснодарскую команду, отметившись одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Трудовое соглашение Батчи с «быками» рассчитано до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.