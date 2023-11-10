Кассьерра: «Каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов»

Форвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением об отстранении российских клубов от еврокубков.

«Каждый футболист мечтает играть в Лиге чемпионов. Я не исключение, однако отсутствие еврокубков никак не влияет на мое настроение. Я счастлив в «Зените», - передает слова колумбийского футболиста Bobsoccer.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «сине-бело-голубые» набрали 29 баллов и занимают второе место после 14 туров. Следующий поединок подопечные Сергея Семака проведут против «Краснодара» на «Газпром Арене». Встреча пройдет в субботу, 11 ноября.