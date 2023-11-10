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Джанашия — о ретро-матче с ЦСКА: «Здорово, когда встречаются легенды»

10 Ноября 2023 • 11:03 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
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11.11 16:30

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия поделился ожиданиями от матча легенд против ЦСКА.

По словам грузинского футболиста, в преддверии предстоящей игры он испытывает лишь положительные эмоции.

«Очень здорово, когда встречаются легенды и что их вот так собирают. Со всеми буду рад встретиться и поговорить», — цитирует Джанашию «Чемпионат».

Напомним, Джанашия выступал за «Локомотив» в период с 1996 по 2001 год. В составе «железнодорожников» нападающий провёл в общей сложности 194 матча, в которых забил 49 голов и отдал 18 результативных передач.  

Матч легенд состоится 19 ноября на «РЖД Арене». Начало этой встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

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