Эракович: «Видич — выдающийся игрок, мне до него ещё расти и расти»

Защитник «Зенита» и сборной Сербии Страхинья Эракович высказался о сравнении с экс-футболистом «Спартака» Неманьей Видичем.

«Меня сравнивают с Видичем? Безусловно, это выдающийся игрок. Мне до него еще расти и расти, работать и работать. Хотя, конечно, надеюсь, что достигну такого уже уровня мастерства», — приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

В летнее трансферное окно 22-летний Эракович был близок к переходу в московский «Спартак», однако в последний момент в сделку вмешался «Зенит» и перехватил футболиста.

В составе «сине-бело-голубых» серб принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров и пополнил свою копилку одной голевой передачей.