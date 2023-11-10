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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, когда Глебов вернётся в состав ЦСКА

10 Ноября 2023 • 10:54 Комментировать

Футбольный агент Антон Железняков, который представляет интересы хавбека московского ЦСКА Кирилла Глебова, поведал о восстановлении игрока после травмы колена.

«Кирилл сможет вернуться на поле после международной паузы. Пока он восстанавливается по положенному графику. Поэтому он не поедет с ЦСКА на матч против «Факела» в Воронеж», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Глебов является воспитанником академии «армейского» клуба. В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в семи матчах, не отметившись голевыми действиями.

По итогам 14 туров ЦСКА с 24 баллами занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кирилл Глебов
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