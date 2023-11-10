Защитник «Краснодара» Кайо не сыграет в текущем году

Защитник «Краснодара» Кайо, восстанавливающийся сейчас после травмы, не сможет помочь своей команде в текущем году.

По информации «РБ Спорт», бразильский футболист восстановится только к зимним сборам. Ранее сообщалось, что Кайо вернулся в Россию и продолжает проходить реабилитацию в расположении «Краснодара».

Напомним, защитник получил повреждение в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

В нынешнем сезоне Кайо провёл в составе «быков» семь матчей, сумев отметиться в них одним забитым голом. После 14 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.