Джанашия рассказал, как относится к Сёмину

Бывший форвард московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия поделился мнением о бывшем наставнике «железнодорожников» Юрии Сёмине.

«Это самый хороший человек, с которым я встречался. Он много сделал для меня, для «Локомотива» - для всех. Юрий Палыч всегда будет великим, особенно для болельщиков «Локо», - передает слова Джанашии «Чемпионат».

Напомним, что Заза выступал за московский коллектив с 1996 по 2001 год. Он принял участие в 194 поединках и отметился 51 голом. Вместе с «железнодорожниками» грузинский нападающий четыре раза побеждал в Кубке России.