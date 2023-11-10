Мостовой считает, что Карпин не покинет «Ростов» в случае поражения от «Спартака»

Экс-футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о будущем главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в случае поражения от «Спартака» в матче 15-го тура Премьер-лиги.

«А почему ему стоит уходить? Допустим, проиграют «Спартаку» в трудной для себя игре. Ничего страшного. Выиграют следующий матч», - сказал Мостовой RT.

Поединок между «Спартаком» и «Ростовом» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

Перед этой игрой хозяева занимают шестое место в таблице РПЛ, а гости – 11-е.