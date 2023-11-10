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Кассьерра: «У меня была возможность оказаться в серьёзном европейском клубе, но я хотел выступать за «Зенит»

10 Ноября 2023 • 10:25 Комментировать (1)
Зенит
...
Краснодар
1 1.62 X 4.30 2 5.40
11.11 19:30

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что перед своим переходом из «Сочи» в «Зенит» летом 2022 года он имел возможность продолжить карьеру в серьёзном европейском клубе.

Колумбиец признался, что не жалеет о сделанном выборе, несмотря на то, что сейчас российские клубы не имеют возможности принимать участие в международных турнирах.

«Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьёзном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените»», — цитирует Кассьерру Bobsoccer.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл за «Зенит» 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра

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Комментарии (1)
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pazzo_panda
10 Ноября 2023 в 11:00
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