Кассьерра: «У меня была возможность оказаться в серьёзном европейском клубе, но я хотел выступать за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал, что перед своим переходом из «Сочи» в «Зенит» летом 2022 года он имел возможность продолжить карьеру в серьёзном европейском клубе.

Колумбиец признался, что не жалеет о сделанном выборе, несмотря на то, что сейчас российские клубы не имеют возможности принимать участие в международных турнирах.

«Не скрою, перед переходом в «Зенит» у меня была возможность сделать иной выбор и оказаться в серьёзном европейском клубе, однако я принял осознанное решение, мне хотелось выступать именно в «Зените»», — цитирует Кассьерру Bobsoccer.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провёл за «Зенит» 19 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.