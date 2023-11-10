Горбунов: У Соболева боевой характер, а быть равнодушным на поле нельзя

Александр Горбунов, который является первым наставником нападающего «Спартака» Александра Соболева, высказался о поведении футболиста.

«Сложный характер Соболева не станет помехой для успешного продолжения спартаковской карьеры. У него боевой характер. На поле нечего делать, если ты не борешься», — заявил специалист Sport24.

Горбунов отметил, что, конечно, не нужно переходить границы, но и равнодушным на поле оставаться нельзя.

В текущей кампании 26-летний форвард провел в футболке «Спартака» 13 игр, в которых стал автором пяти голов и записал себе в копилку четыре ассиста.

В воскресенье, 12 ноября, подопечные Гильермо Абаскаля будут принимать на своем стадионе «Ростов» Валерий Карпина. Старт поединка запланирован на 19:30 по московскому времени.