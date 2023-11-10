Цаллагов: «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Кто откажется от качественных футболистов?»

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов, ранее выступавший за «Сочи», высказался о мнении, что южане являются фарм-клубом «Зенита».

Футболист не согласился с такой точкой зрения, подчеркнув, что на матчи с петербургской командой он выходил с особой мотивацией.

«Мы побеждали «Зенит»? Побеждали. Да, из «Зенита» в «Сочи» в какой-то момент пришло много игроков. Но кто откажется от качественных футболистов?» — приводит слова Цаллагова Sport24.

Цаллагов выступал за «Сочи» в период с 2019 по 2023 год. До этого полузащитник успел поиграть и в «Зените», в составе которого провёл в общей сложности восемь матчей, отметившись в них одной результативной передачей.