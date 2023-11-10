Червиченко поддержал Абаскаля: Его бедного уже затравили

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием о давлении на наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Как уже затравили бедного Абаскаля. Прежде чем с него спрашивать, покажите стартовый состав, который должен бороться за золото. За счет чего тут можно быть первым?» — приводит слова Червиченко RT на русском.

По мнению функционера, на данный момент в «Спартаке» есть только один футболист, который является лучшим на своей позиции в РПЛ — Георгий Джикия. Для решения высоких задачу Абаскалю нужны три-четыре квалифицированных игрока, отметил Червиченко.

В 14 турах «Спартак» набрал 21 очко и занимает шестую позицию в чемпионате России. При этом отставание от призового третьего места составляет всего три балла.