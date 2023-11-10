Три футболиста из РПЛ вызваны в сборную Колумбии

Стала известна заявка сборной Колумбии на ближайшие поединки отборочного этапа чемпионата мира – 2026 против Бразилии и Парагвая.

В список были включены три игрока, выступающие за клубы Российской премьер-лиги. Вызов в сборную Колумбии получили форвард «Краснодара» Джон Кордоба, полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль и нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра.

В квалификационном турнире ЧМ-2026 колумбийцы набрали шесть баллов после четырех поединков. Сборная занимает пятое место в турнирной таблице. Гарантированную путевку на мундиаль получат команды, занявшие первые шесть мест.