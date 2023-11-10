Луческу рассказал, когда последний раз посещал игру «Зенита»

Экс-рулевой санкт-петербургского «Зенита» Мирча Луческу ответил на вопрос о том, когда он в последний раз присутствовал на матче своей бывшей команды.

«Я был на матче «Зенита» в 2019 году. Тогда был главным тренером сборной Турции, а питерцы приезжали к «Фенербахче», — заявил Луческу «Спорт-Экспрессу».

Румынский специалист руководил «Зенитом» с 2016 по 2017 год. Под его руководством «сине-бело-голубые» завершили сезон на третьей строчке, а победителем того розыгрыша стал московский «Спартак».

На данный момент 78-летний Луческу находится в свободном плавании. Последним его клубом было киевское «Динамо», которое он покинул в начале ноября.