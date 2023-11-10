Цаллагов рассказал о своих отношениях с Кокориным

Полузащитник «Алании» Ибрагим Цаллагов, ранее выступавший за «Сочи», рассказал о своей дружбе с экс-нападающим южан Александром Кокориным, который сейчас представляет кипрский «Арис».

Цаллагов назвал Кокорина добродушным человеком, с которым у него сложились очень хорошие отношения.

«Как игрок — очень одарённый. Когда бегает, кажется, что поля не касается — будто летает, голодный до футбола. Мы с Сашей хорошо общались, а как-то раз он меня даже на день рождения пригласил», — цитирует Цаллагова Sport24.

В текущем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.