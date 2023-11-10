​За сколько можно попасть на стадион на центральный матч пятнадцатого тура РПЛ

Согласно информации на официальном сайте «Зенита» стоимость самого дешёвого билета на матч против «Краснодара», который состоится в субботу, 11 ноября 2023 года, составляет 300 рублей, на момент публикации новости. За эту сумму любители футбола могут оказаться на трибуне В сектора 209-212.

Стоимость самого дорогого билета, позволяющего увидеть футбол с трибуны С ложа 64, начинается от 25 000 рублей.

Не пропустите бесплатную трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар» на нашем спортивном портале, стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.