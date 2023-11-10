Луческу: «Жирков перенёс навыки из хоккея»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о том, что экс-футболист петербургской команды Юрий Жирков после завершения игровой карьеры увлёкся хоккеем.

Румынский специалист отметил технику Жиркова, выразив мнение, что свои навыки он мог перенести из хоккея.

«Ха-ха, серьёзно? Не удивлён! Он был очень техничным и мастеровитым футболистом: его дриблинг был очень хорош! Так понимаю, он перенёс навыки из хоккея!» — приводит слова Луческу «Спорт-Экспресс».

Вместе с российским игроком Луческу успел поработать в сезоне-2016/2017.

Напомним, Жирков выступал за «Зенит» в период с 2016 по 2021 год. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» футболист провёл 127 матчей, в которых забил пять голов и отдал 16 результативных передач.