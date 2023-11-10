Кавазашвили назвал самого опасного российского нападающего

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - самый опасный нападающий в России. Он из ничего может создать момент, который приведет к голу. Артём очень техничный. Дзюба легко включается в единоборства и не нарушает правила», - передает слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 35-летний Дзюба провел 12 поединков за «железнодорожников». Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

По итогам 14 туров «Локомотив» занимает седьмое место в таблице РПЛ.