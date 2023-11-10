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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили назвал самого опасного российского нападающего

10 Ноября 2023 • 09:23 Комментировать (1)

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - самый опасный нападающий в России. Он из ничего может создать момент, который приведет к голу. Артём очень техничный. Дзюба легко включается в единоборства и не нарушает правила», - передает слова Кавазашвили «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 35-летний Дзюба провел 12 поединков за «железнодорожников». Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

По итогам 14 туров «Локомотив» занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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Локомотив Москва Анзор Кавазашвили Артём Дзюба ещё теги
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Комментарии (1)
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9Orlov 9
10 Ноября 2023 в 10:03
А как в ручной мяч играет! 🤾‍♂️
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