Луческу: «Я любил Дзюбу, Артём в любой ситуации оставался позитивным»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе, вместе с которым он успел поработать в петербургском клубе.

«Он фантастический футболист! Я любил его, Артём в любой ситуации оставался позитивным, был конкурентоспособным. С Дзюбой у меня невероятные отношения», — цитирует Луческу «Спорт-Экспресс».

Напомним, Луческу возглавлял «Зенит» в период с 2016 по 2017 год. Вместе с «сине-бело-голубыми» румынский специалист сумел выиграть Суперкубок России. В настоящий момент 78-летний тренер находится без работы.

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт завтра, 11 ноября, против «Краснодара». Начало — в 19:30 по московскому времени.