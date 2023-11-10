Луческу: «Зенит» мог бы выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов»

Экс-рулевой петербургского «Зенита» Мирча Луческу предположил, на что мог бы претендовать чемпион РПЛ в Лиге чемпионов УЕФА.

«Уровень футбола в Европе выше, чем в России. Однако, думаю, питерцы могли бы выйти в четвертьфинал. Но там их уже ждали бы клубы, которые доминируют в европейском футболе», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что российские клубы отстранены от участия в международных турнирах решением УЕФА.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «Зенит» под руководством Сергея Семака занимает второе место, уступая лидирующему «Краснодару» два очка.