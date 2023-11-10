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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Луческу назвал причину гегемонии «Зенита» в РПЛ

10 Ноября 2023 • 08:59 Комментировать

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и петербургского «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о гегемонии «сине-бело-голубых» в Российской премьер-лиге.

«Потому что у них больше потенциала. Именно в сложный для других клубов период «Зенит» построил хорошую конкурентоспособную команду. В Питере заслужили все, чего добились», - передает слова румынского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» пять раз подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги петербургская команда занимает второе место после 14 туров. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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Зенит Мирча Луческу
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