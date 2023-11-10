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В «Зените» раскрыли позиции, которые клуб хотел усилить минувшим летом

10 Ноября 2023 • 08:17 Комментировать

Шеф-скаут петербургского «Зента» Константин Шипулин поведал о трансферных целях, которые стояли перед «сине-бело-голубыми» минувшим летом.

«Центральный защитник - это было бы неплохо. Футболист в атаку - обязательно. Изидором мы её частично закрыли. Нам не удалось подписать футболиста, схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось», - передает слова Шипулина «Чемпионат».

Напомним, что в летнее трансферное окно ряды петербургского коллектива пополнили такие футболисты, как Марио Фернандес, Страхинья Эракович, Александр Коваленко, Вильсон Изидор и другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Шипулин
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