В «Зените» раскрыли позиции, которые клуб хотел усилить минувшим летом

Шеф-скаут петербургского «Зента» Константин Шипулин поведал о трансферных целях, которые стояли перед «сине-бело-голубыми» минувшим летом.

«Центральный защитник - это было бы неплохо. Футболист в атаку - обязательно. Изидором мы её частично закрыли. Нам не удалось подписать футболиста, схожего с Малкомом. Хотели, но не получилось», - передает слова Шипулина «Чемпионат».

Напомним, что в летнее трансферное окно ряды петербургского коллектива пополнили такие футболисты, как Марио Фернандес, Страхинья Эракович, Александр Коваленко, Вильсон Изидор и другие.