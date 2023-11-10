Игнатьев: «При всём уважении к «Краснодару» шансы «Зенита» выше»

В пятнадцатом туре российского чемпионата лидирующему в турнирной таблице и идущему без поражений «Краснодару» предстоит сыграть в гостях против гегемона российского футбола - питерского «Зенита».

Бывший наставник российской сборной Борис Игнатьев опасается, что «Краснодар» может перегореть психологически еще до начала игры из-за авторитета соперника и давления, которое оказывает статус лидера турнирной таблицы:

- При всем уважении к «Краснодару», шансов больше у «Зенита». Психология будет играть в пользу петербуржцев. Краснодарцы впервые в своей истории находятся на первом месте так долго, и ожидаемо боятся его упустить, - цитирует слова Игнатьева Газета.Ru.