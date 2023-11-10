​Кассьерра: «Это будет важный матч!»

В субботу в российском чемпионате состоится важнейший матч - возможно, самый важный матч первой половины турнира. Идущему без поражений «Краснодару» предстоит сыграть в Санкт-Петербурге против действующего чемпиона страны и своего главного преследователя - «Зенита». Нападающий питерской команды Матео Кассьерра отдает себе отчет в важности предстоящего поединка.

- Это будет очень важный матч! Все игры важны, но эта всё-таки немного стоит особняком. Почему? Мы очень давно не поднимались на первую строчку, а сейчас прекрасно понимаем, что в случае успеха возглавим турнирную таблицу, - цитирует слова Кассьерры bobsoccer.ru.