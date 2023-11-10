​Кассьерра: «Сыграем агрессивно»

Питерский «Зенит» готовится к центральному матчу пятнадцатого тура российского чемпионата, в нем чемпиону предстоит сыграть с не ведающим поражений «Краснодаром». Нападающий питерского клуба Матео Кассьерра рассказал о том, как его команда намерена сыграть с «быками». Он считает, что сделать это надо в агрессивной манере.

- В субботу мы должны действовать агрессивно, быстро, показать свой лучший футбол. Мы знаем, что «Краснодар»- хороший соперник, но и «Зенит» очень качественная команда. Нас ждём крайне сложная встреча, но всё в наших руках, - цитирует слова Кассьерры bobsoccer.ru.

Матч лидеров российского чемпионата состоится в субботу вечером, одиннадцатого ноября.