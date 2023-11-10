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Бушманов: «В старании Дурате не откажешь»

10 Ноября 2023 • 03:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Ростов
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12.11 19:30

В пятнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московскому «Спартаку» предстоит сразиться с «Ростовом», и накануне игры бывши игрок московского ЦСКА Евгений Бушманов поделился своими мыслями о выступлениях парагвайского защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте. Он отметил старательность южноамериканского игрока, который выступает за клуб с прошлого года.

- В старании ему практически никогда отказать нельзя. С момента своего прихода в «Спартак» он выглядит увереннее, хотя и действует не без ошибок. Прибавляет, но не так сильно и не так быстро, как могло бы быть, - цитирует слова Бушманова bobsoccer.ru.


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Евро-Футбол.Ру,
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