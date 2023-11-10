Бушманов: «В старании Дурате не откажешь»

В пятнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московскому «Спартаку» предстоит сразиться с «Ростовом», и накануне игры бывши игрок московского ЦСКА Евгений Бушманов поделился своими мыслями о выступлениях парагвайского защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте. Он отметил старательность южноамериканского игрока, который выступает за клуб с прошлого года.

- В старании ему практически никогда отказать нельзя. С момента своего прихода в «Спартак» он выглядит увереннее, хотя и действует не без ошибок. Прибавляет, но не так сильно и не так быстро, как могло бы быть, - цитирует слова Бушманова bobsoccer.ru.