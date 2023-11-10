​Бушманов: «Бабич точно вернётся»

В пятнадцатом туре российского чемпионата московскому «Спартаку» предстоит сыграть с «Ростовом», и потенциальный состав «Спартака», как всегда, вызывает дебаты, ведь наставник команды Гильермо Абаскаль постоянно тасует его. Но Евгений Бушманов, бывший игрок ЦСКА, забивавший в 1992 году «Барселоне» в легендарном матче на «Камп Ноу», уверен в том, что в состав обязательно вернется сербский футболист Срджан Бабич, отбывший дисквалификацию:

- Бабич вернется в состав наверняка. Его брали в команду для того, чтобы он играл. По поводу напарника… Мне понравился, как играл с «Локомотивом» Чернов. Но, думаю, что все-таки в паре с Бабичем выйдет Дуарте, - цитирует слова Бушманова bobsoccer.ru.