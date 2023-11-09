Дьяков назвал аргументы в пользу победы «Зенита» над «Краснодаром»

В грядущую субботу в рамках 15 тура РПЛ питерский «Зенит» со второго места примет «Краснодар» с первого. Бывший футболист Виталий Дьяков полагает, что именно питерцы победят в этой игре и у него на это есть несколько аргументов.

«У «Зенита» была легкая перестройка после ухода Малкома, теперь всё стабилизировалось. К тому же, болельщики Питера будут гнать команду. Настрой будет запредельный, плюс у «Зенита» всё же более классная команда», - говорит Дьяков для Rusfootball.

Напомним, что «Краснодар» опережает «Зенит» лишь на пару очков. 31 балл сейчас у «быков» и 29 – у питерцев. Игра состоится 11 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени.