Цаллагов рассказал о мотивах возвращения в «Аланию»

Опытный защитник Ибрагим Цаллагов с этого лета выступает за «Аланию», которая базируется в его родном городе – Владикавказе. Ибрагим рассказал, что помогло ему принять такое решение.

«Раньше во Владикавказе всё отвлекало бы от футбола: быт, друзья, знакомые. Но сейчас у меня уже собственная семья. Хочется, чтобы дети выросли на родине. Да и отец сказал: «Пора возвращаться», - говорит футболист Sport24.

Сейчас Цаллагову 32 года. На протяжении взрослой карьеры он успел поиграть за «Крылья Советов», питерский «Зенит», московское «Динамо», казанский «Рубин» и «Сочи». Контракт футболиста с «барсами» действует до лета 2026 года. В этом сезоне он провёл за клуб 10 официальных встреч.