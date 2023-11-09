В обозримом будущем «Спартак» может назначить нового специалиста на должность спортивного директора. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», новый специалист должен иметь уклон на Южную Америку.

Исходя из этой информации, в «Спартаке» наверняка хотят иметь больше возможностей для приглашения качественных южноамериканских футболистов.

В настоящий момент пост спортивного директора в «Спартаке» занимает Пол Эшуорт.

После 14 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на десять зачётных баллов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт 12 ноября – против «Ростова».