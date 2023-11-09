Бывший наставник «Зенита», «Шахтёра» и киевского «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию.

«Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушёл из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной», — приводит слова румына «Спорт-Экспресс». Также Луческу сказал, что уважает все страны.

Напомним, что помимо выше указанных команд 78-летний специалист руководил сборной Турции. Последним клубом было киевское «Динамо», которое находится на восьмом месте в украинском чемпионате. В «Зените» Луческу провёл сезон-2016/17, взяв «бронзу» Российской премьер-лиги.