Джанашия: «Пиняев похож на Аршавина, но он быстрее»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре форварда «железнодорожников» Сергея Пиняева.

«Пиняев похож на Аршавина, но он быстрее. Аршавин же более техничным был. Из молодой звёздочки Сергей вырастет в звезду российского футбола. Без разговоров! Главное, чтобы тренер всё не испортил», — приводит слова грузина «Чемпионат».

Также Джанашия отметил, что Сергей является одним из лучших футболистов Российской премьер-лиги. По его мнению, именно Пиняев в паре с Артёмом Дзюбой делают игру «железнодорожников».

Напомним, что Пиняев выступает за «Локомотив» с января текущего года. В 14 матчах РПЛ форвард забил один гол при трёх результативных передачах.