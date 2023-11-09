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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джанашия: «Пиняев похож на Аршавина, но он быстрее»

09 Ноября 2023 • 22:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Ахмат
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11.11 16:30

Бывший нападающий московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался об игре форварда «железнодорожников» Сергея Пиняева.

«Пиняев похож на Аршавина, но он быстрее. Аршавин же более техничным был. Из молодой звёздочки Сергей вырастет в звезду российского футбола. Без разговоров! Главное, чтобы тренер всё не испортил», — приводит слова грузина «Чемпионат».

Также Джанашия отметил, что Сергей является одним из лучших футболистов Российской премьер-лиги. По его мнению, именно Пиняев в паре с Артёмом Дзюбой делают игру «железнодорожников».

Напомним, что Пиняев выступает за «Локомотив» с января текущего года. В 14 матчах РПЛ форвард забил один гол при трёх результативных передачах.

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Андрей Аршавин Заза Джанашия Сергей Пиняев ещё теги

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