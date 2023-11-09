Борис Игнатьев: «Зенит» навёрстывает упущенное, дыша в спину «Краснодару»

Советский и российский тренер Борис Игнатьев высказался перед центральным матчем 15 тура РПЛ – в нём питерский «Зенит» сыграет дома с текущим лидером Премьер-лиги – «Краснодаром».

«Краснодар» хочет утвердиться в своем выбранном курсе и двигаться вперед. «Зенит» на ходу и чувствует, что второе место — это не его позиция. Они сейчас набирают форму, дышат в спину «Краснодару». Думается мне, что преимущество на стороне «Зенита», - размышляет Игнатьев для Betonmobile.

«Краснодар» после 14 туров набрал 31 балл, зенитовцы отстали совсем на чуть-чуть – на два очка.

Напомним, что центральный матч не только 15 тура, но и всего первого круга сезона состоится уже в эту субботу, 11 ноября в Санкт-Петербурге на местной «Газпром Арене». Его текстовую трансляцию во всех красках проведёт наш портал.