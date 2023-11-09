Лунёв получил травму в игре с «Байером»

Голкипер азербайджанского клуба «Карабах» Андрей Лунёв травмировался в домашней игре Лиги Европы против леверкузенского «Байера».

Это случилось на 76-й минуте матча, когда форвард гостей Виктор Бонифасе пытался откликнуться на прострел с левой стороны и попал ногами по вратарю «Карабаха». Врачи подняли россиянина на ноги, но после этого он продолжил игру прихрамывая.

Спустя почти 10 минут, на 85-й минуте игры Андрея всё же поменяли – его сменил Лука Гугешашвили.

Напомним, что Лунёв попал с расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор. Россиянам в рамках него пока предстоит сыграть только против сборной Кубы 20 ноября в Волгограде.