Эракович рассказал, с чем сопоставим прямой переход «Црвены Звезды» в «Партизан»

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, с чем можно сравнить прямой переход из «Црвены Звезды» в «Партизан».

«Переход из «Реала» в «Барселону» и обратно — меньшая катастрофа, чем если бы такое произошло в случае с «Црвеной Звездой» и «Партизаном», — приводит слова футболиста «Матч ТВ». Также Эракович отметил, что не припомнит ни одного прямого трансфера между белградскими командами.

Напомним, что Страхиня присоединился к «сине-бело-голубым» летом 2023 года, перейдя из «Црвены Звезды». В нынешнем сезоне игрок сборной Сербии провёл 16 матчей в футболке «Зенита» в рамках всех состязаний.