Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эракович рассказал, с чем сопоставим прямой переход «Црвены Звезды» в «Партизан»

09 Ноября 2023 • 22:17 Комментировать

Сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, с чем можно сравнить прямой переход из «Црвены Звезды» в «Партизан».

«Переход из «Реала» в «Барселону» и обратно — меньшая катастрофа, чем если бы такое произошло в случае с «Црвеной Звездой» и «Партизаном», — приводит слова футболиста «Матч ТВ». Также Эракович отметил, что не припомнит ни одного прямого трансфера между белградскими командами.

Напомним, что Страхиня присоединился к «сине-бело-голубым» летом 2023 года, перейдя из «Црвены Звезды». В нынешнем сезоне игрок сборной Сербии провёл 16 матчей в футболке «Зенита» в рамках всех состязаний.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Партизан Црвена Звезда Страхинья Эракович ещё теги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
23:00 · Россия. Премьер-лига
Луческу ответил на вопрос о возможном возвращении в Россию
22:47 · Россия. Премьер-лига
Джанашия: «Пиняев похож на Аршавина, но он быстрее»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Зенит» навёрстывает упущенное, дыша в спину «Краснодару»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Лунёв получил травму в игре с «Байером»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Эракович рассказал, с чем сопоставим прямой переход «Црвены Звезды» в «Партизан»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Миранчук снова начнёт матч на скамейке «Аталанты»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Рахимов – о «Рубине»: «Не люблю говорить, что команда на подъёме, но пока всё нормально»
21:51 · Россия. Премьер-лига
​Зенит – Краснодар: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 11 ноября 2023
21:48 · Россия. Премьер-лига
Эракович: Ивича считают одним из сильнейших тренеров Сербии
21:42 · Россия. Премьер-лига
Источник: В следующем сезоне у «Локомотива» появится вторая команда слухи
21:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сыграет товарищеский матч в Баку, игра состоится 18 ноября официально
21:29 · Россия. Премьер-лига
​Локомотив – Ахмат: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 11 ноября 2023
21:25 · Россия. Премьер-лига
Рахимов ждёт тяжёлой игры с «Сочи»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Рябчук сравнил РПЛ и португальскую Примейру
21:10 · Россия. Премьер-лига
​Факел – ЦСКА: прогноз и ставка на матч чемпионата России – 11 ноября 2023
Все новости
Рекомендуем