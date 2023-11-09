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Рахимов – о «Рубине»: «Не люблю говорить, что команда на подъёме, но пока всё нормально»

09 Ноября 2023 • 21:53 Комментировать
Сочи
...
Рубин
1 2.25 X 3.30 2 3.45
12.11 19:00

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об успешной серии его подопечных в Премьер-лиге.

«Я не люблю говорить, что команда на подъёме, но пока всё складывается нормально. Отдам должное ребятам: верят в то, что делают, верят в себя – это и даёт результат. Но это вчерашний день, думать надо о завтра», - говорит Рахимов пресс-службе «Рубина».

Напомним, что с 11 по 14 туры чемпионата России «Рубин» ни разу не пропустил, а также одержал три победы и сыграл один раз вничью – против ЦСКА (0:0) дома.

15-й тур отправит «Рубин» на выезд в «Сочи». Ранее Рахимов поделился мыслями о грядущем сопернике казанцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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