Эракович: Ивича считают одним из сильнейших тренеров Сербии

Защитник петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался о тренере «Краснодара» Владимире Ивиче перед матчем 15-го тура РПЛ.

«Не хочу никого обидеть, но чего-то конкретного о нем не знаю. Но при этом в Сербии о нем говорят только хорошее как об одном из наших сильнейших тренеров», — рассказал футболист сборной Сербии в интервью «Матч ТВ».

Также Эракович отметил, что дерби будет связано с турнирным положением, а не с выступлением Ивича за «Партизан». Сам Страхиня раньше представлял «Црвену Звезду».

Напомним, что матч «Зенита» и «Краснодара» пройдёт в Санкт-Петербурге в субботу, 11 ноября, на «Газпром Арене». «Сине-бело-голубые» идут на втором месте в турнирной таблице, отставая от «быков» на два очка.