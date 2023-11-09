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Источник: В следующем сезоне у «Локомотива» появится вторая команда слухи

09 Ноября 2023 • 21:42 Комментировать

Российский инсайдер Иван Карпов в своём информационном канале сообщил, что со следующего сезона у столичного «Локомотива» с огромной вероятностью возродится вторая команда.

«После победы молодежки над «Ростовом» 3 ноября директор департамента развития молодежного футбола объявил «красно-зеленым» юношам, что в следующем году у клуба снова появится коллектив во Второй лиге. Юрий Нагорных дал указание организовать рабочую группу по созданию 2-й команды», - пишет Карпов.

Как добавляет инсайдер, вопрос с возрождением клуба должен быть проработан не позже текущего ноября. Стоимость проекта оценивается в 60 млн руб. в год.

Напомним, что вторая команда «Локомотива» «Казанка» была закрыта летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных Иван Карпов ещё теги
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