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«Зенит» сыграет товарищеский матч в Баку, игра состоится 18 ноября официально

09 Ноября 2023 • 21:30 Комментировать

Питерский «Зенит» во время паузы на матчи сборных отправится в столицу Азербайджана, город Баку, где сыграет с местным «Нефтчи». Об этом сообщает телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Матч пройдёт 18 ноября – это суббота. Начало встречи – 20:00 по московскому времени. Местом действия станет «Нефтчи Арена». Билеты на гостевую трибуну можно приобрести в кассе стадиона у входа 5А.

Напомним, что питерцы уже встречались с «Нефтчи» в рамках неофициального летнего турнира в Санкт-Петербурге и одержали победу – 3:1. В составе питерцев тем июльским днём отличились Клаудиньо, Зелимхан Бакаев и Густаво Мантуан.

«Нефтчи» после 12 туров чемпионата Азербайджана идёт на пятом месте с 18 очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нефтчи
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