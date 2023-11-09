Питерский «Зенит» во время паузы на матчи сборных отправится в столицу Азербайджана, город Баку, где сыграет с местным «Нефтчи». Об этом сообщает телеграм-канал «сине-бело-голубых».

Матч пройдёт 18 ноября – это суббота. Начало встречи – 20:00 по московскому времени. Местом действия станет «Нефтчи Арена». Билеты на гостевую трибуну можно приобрести в кассе стадиона у входа 5А.

Напомним, что питерцы уже встречались с «Нефтчи» в рамках неофициального летнего турнира в Санкт-Петербурге и одержали победу – 3:1. В составе питерцев тем июльским днём отличились Клаудиньо, Зелимхан Бакаев и Густаво Мантуан.

«Нефтчи» после 12 туров чемпионата Азербайджана идёт на пятом месте с 18 очками.