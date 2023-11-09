Рахимов ждёт тяжёлой игры с «Сочи»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался перед очередным футбольным уикендом. В рамках него в 15 туре Премьер-лиги его команда отправится в гости к аутсайдеру турнирной таблицы – «Сочи».

«Они в Екатеринбурге выиграли 4:1, и в матче с «Пари НН» у них было два незабитых пенальти. Если есть мотивация, команды играет выше своих возможностей процентов на 20–30. Поэтому ждем тяжелой игры. На их место в таблице смотреть не надо», - делится Рахимов с клубной пресс-службой.

Напомним, «рубиновые» не проигрывают уже на протяжении четырёх официальных матчей, если смотреть только РПЛ. Более того, в них казанцы трижды победили, один раз сыграли вничью и ни разу не пропустили.

«Сочи» замыкает турнирную таблицу с 10 очками.