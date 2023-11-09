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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рябчук сравнил РПЛ и португальскую Примейру

09 Ноября 2023 • 21:15 Комментировать

Молдавский защитник «Спартака» Олег Рябчук имеет необычную судьбу – он родился в Молдове, однако процесс его становления как профессионального футболиста прошёл в далёкой от Молдовы Португалии. Футболист рассказал, чем отличаются национальные футбольные первенства в России и в Португалии.

«В России несколько иначе. В Португалии есть 3–4 сильных клуба, а остальные все на ступень ниже по всем показателям. А в России минимум 6–7 команд одинаково высокого уровня с серьезными амбициями. Кто станет чемпионом предугадать невозможно», - делится Рябчук для «Матч ТВ».

Кстати, прямо сейчас в Португалии вновь лидируют местные топ-клубы – «Спортинг» с 28 очками на первом месте, второе место у «Бенфики» - 25 очков, третье – у «Порту» - 22 очка. Замыкает четвёрку сильнейших «Брага» - 20 баллов.

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