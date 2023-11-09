Рябчук: «Подписание контракта со «Спартаком» не было простым»

Молдавский защитник столичного «Спартака» Олег Рябчук пополнил состав «красно-белых» относительно недавно. Минувшим летом Олег перебрался в РПЛ из топ-клуба Греции – «Олимпиакоса», который не только традиционно находится на ведущих ролях в чемпионате Греции, но и регулярно играет в еврокубках.

Рябчук вспоминает, что подписание контракта с московской командой было для него решением не из простых:

«Лёгким это решение не было. Я выступал в Европе за хороший клуб, с еврокубками, был в хорошей форме и имел много игрового времени. Переезд обсуждал с семьей, агентом, людьми, которым я доверяю. Только после этого решил приехать», - вспоминает Рябчук для «Матч ТВ».

Сейчас у Олега в активе 12 матчей за клуб во всех турнирах, один раз в них он отметился ассистом.

Рябчук: «Понимаю, что болельщики переживают, как и мы»