Капитана «Сочи» вызвали на важнейшие матчи сборной Словении

Капитана и защитника «Сочи» Ваню Дркушича вызвали в национальную команду Словении на ближайшие матчи отбора на Евро-2024. Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Словенцев ожидают два важнейших матча против прямых конкурентов. 17 ноября – против команды Дании в гостях, а 20 ноября – против сборной Казахстана дома.

Отметим, что прямо сейчас балканская команда – лидер группы H. У неё 19 очков, однако столько же баллов и у сборной Дании со второго места. В спину им дышит команда Казахстана – 15 баллов. 12 баллов у сборной Финляндии, 6 – у сборной Северной Ирландии, а 0 – у команды Сан-Марино.